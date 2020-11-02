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Россия отложила переход на отечественный софт 

Прайм 23 часа назад
Россия отложила переход на отечественный софт
Фото: РИА Новости
В России переход критической IT-инфраструктуры на отечественное программное обеспечение (ПО) должен был начаться с 1 января 2024 года, а не с 2021-го, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект указа президента Владимира Путина, который подготовили в Минцифры.
Отмечается, что немедленное начало использования российского софта, как требовал опубликованный в конце мая текущего 2020 года указ президента страны, провалилось из-за дефицита отечественных технологий.
В частности, в Минцифры объяснили, что сроки перехода были продлены после общественного обсуждения данного указа. В его обсуждении приняли участие представители предпринимательского сообщества России.
Под критической информационной инфраструктурой (КИИ) в законодательстве понимают сети связи и информационные системы, которые могут быть задействованы в таких сферах, как здравоохранение, энергетика, оборонная отрасль, ракетно-космическая и химическая промышленности.
Еще полгода назад планировалось, что уже в следующем 2021 году эти сферы будут работать на российском ПО, а еще через год — в 2022 году, еще и на отечественном оборудовании.
Как заявил директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин, сейчас в стране нет аналогов программного обеспечения для КИИ. В качестве примера он назвал сетевые экраны. В свою очередь глава компании-разработчика "МойОфис" Дмитрий Комиссаров считает, что для создания некоторых программ соответствующего уровня требуется много времени: до пяти лет.
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Комментарии 3
Компании , Владимир Путин , Дмитрий Комиссаров , Ведомости
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