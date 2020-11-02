Богатейшие россияне обеднели почти на $30 млрд

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина
с начала года упало на 3,25 миллиарда долларов, до 24,8 миллиарда долларов, при этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин
, чье богатство сократилось на 456 миллионов долларов, до 20,9 миллиарда долларов. Третье место занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов
, чье состояние уменьшилось на 1,21 миллиарда долларов - до 18,7 миллиарда. Он сместил с третьей строчки рейтинга совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона
, чей капитал за январь-октябрь сократился на 5,25 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.