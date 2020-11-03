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Россиян предупредили о дефиците шин 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Россиян предупредили о дефиците шин
Фото: РИА Новости
Опрошенные РБК производители и дистрибьюторы автомобильных шин предупредили россиян об их возможном дефиците на рынке. К нему могут привести вступившие с 1 ноября в силу правила об обязательной маркировке.
В соответствии с новыми правилами, продажа шин возможна только при условии нанесения специальной маркировки, состоящей из 75 букв и цифр. Требование относится как к произведенной в России, так и к импортированной продукции. Немаркированные шины могут быть конфискованы, а продавцам назначен штраф.
Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что многие производители и продавцы не готовы наносить маркировку на всю продукцию из-за отсутствия необходимой IT-инфраструктуры. Причиной такого положения они называют пандемию коронавируса.
Доля компаний, не готовых соблюдать новые требования закона, по некоторым оценкам, достигает 70 процентов. Из-за этого на рынке может сложиться дефицит шин, соответствующих всем требованиям для продажи.
Собеседники агентства называют ситуацию особенно рискованной из-за начавшего в России сезона замены летних шин на зимние.
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Комментарии 1
Компании , РБК
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