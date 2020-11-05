Украина накопила рекордный за 10 лет объем газа 

"Оператор газохранилищ Украины завершил сезон закачки 20 октября 2020. В украинских ПХГ накоплен рекордный запас газа за последние 10 лет — 28,3 миллиарда кубометров (без учета запасов Вергунского ПХГ…). Сейчас газохранилища поочередно завершают нейтральный период и переходят в режим отбора природного газа из ПХГ. Отечественные компании на конец сезона закачки сохраняют 18,3 миллиарда кубометров. Этого полностью достаточно, чтобы Украина бесперебойно прошла отопительный сезон. За последние пять лет украинские компании отбирали из ПХГ от 7,6 до 12,5 миллиарда кубометров в год", — сообщается на сайте.
"Из них резиденты закачали 8,3 миллиарда кубометров газа, что по сравнению с прошлым годом меньше на 53%. Вместе с уменьшением объемов хранения газа украинскими компаниями отечественные газохранилища активно пополняются нерезидентами. С начала 2020 года они закачали в ПХГ 8,5 миллиарда кубометров газа, что в 4,2 раза превышает прошлогодние показатели", — отметили в "Укртрансгазе".
"Мы завершили сезон закачки 2020 года, достигнув отметки в 28,3 миллиарда кубометров. Это самый большой уровень за последнее десятилетие. Впервые в истории наших газохранилищ весомый взнос — 10 миллиардов кубометров — создали нерезиденты. Какие факторы… повлияли…? Первое — благоприятная конъюнктура на рынке ЕС и нехватка мощностей для хранения газа в Европе. Второй — конкурентоспособные условия для компаний-нерезидентов: тарифы на хранение газа на Украине как минимум вдвое ниже, чем в соседних странах. Также… системные реформы на газовом рынке Европы и, в частности, анбандлинг оператора ГТС", — цитирует пресс-служба врио гендиректора "Укртрансгаза" Сергея Перелому.