Украина накопила рекордный за 10 лет объем газа 

Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) накопили 28,3 миллиарда кубометров топлива, что является рекордом за последние 10 лет, сообщила в четверг пресс-служба компании "Укртрансгаз".

"Оператор газохранилищ Украины завершил сезон закачки 20 октября 2020. В украинских ПХГ накоплен рекордный запас газа за последние 10 лет — 28,3 миллиарда кубометров (без учета запасов Вергунского ПХГ…). Сейчас газохранилища поочередно завершают нейтральный период и переходят в режим отбора природного газа из ПХГ. Отечественные компании на конец сезона закачки сохраняют 18,3 миллиарда кубометров. Этого полностью достаточно, чтобы Украина бесперебойно прошла отопительный сезон. За последние пять лет украинские компании отбирали из ПХГ от 7,6 до 12,5 миллиарда кубометров в год", — сообщается на сайте.

Уточняется, что объем закачки природного газа в ПХГ Украины за 10 месяцев текущего года составляет 16,8 миллиарда кубометров, что на 5% меньше чем в 2019 году.

"Из них резиденты закачали 8,3 миллиарда кубометров газа, что по сравнению с прошлым годом меньше на 53%. Вместе с уменьшением объемов хранения газа украинскими компаниями отечественные газохранилища активно пополняются нерезидентами. С начала 2020 года они закачали в ПХГ 8,5 миллиарда кубометров газа, что в 4,2 раза превышает прошлогодние показатели", — отметили в "Укртрансгазе".

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 1 ноября иностранные трейдеры сохраняли в режиме "Таможенный склад" (позволяет клиенту сохранять природный газ в хранилищах Украины до 1095 дней без уплаты налогов и таможенных сборов) 10 миллиардов кубов газа. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме (услуга, которая дает возможность получать скидку на транспортировку между определенными точками входа или выхода на межгосударственных соединениях) накоплено 5,8 миллиарда кубов газа.

"Мы завершили сезон закачки 2020 года, достигнув отметки в 28,3 миллиарда кубометров. Это самый большой уровень за последнее десятилетие. Впервые в истории наших газохранилищ весомый взнос — 10 миллиардов кубометров — создали нерезиденты. Какие факторы… повлияли…? Первое — благоприятная конъюнктура на рынке ЕС и нехватка мощностей для хранения газа в Европе. Второй — конкурентоспособные условия для компаний-нерезидентов: тарифы на хранение газа на Украине как минимум вдвое ниже, чем в соседних странах. Также… системные реформы на газовом рынке Европы и, в частности, анбандлинг оператора ГТС", — цитирует пресс-служба врио гендиректора "Укртрансгаза" Сергея Перелому.

Ранее "Укртрансгаз" сообщал, что согласно прогнозу к началу отопительного сезона в украинских подземных хранилищах газа будет накоплено 25,5-26,5 миллиарда кубометров газа.