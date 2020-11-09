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СМИ: Airbnb грозят антимонопольные ограничения ЕС 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 5 часов назад
Airbnb грозят антимонопольные ограничения ЕС
Фото: Reuters
Cервис для поиска краткосрочной аренды Airbnb может попасть в антимонопольный список ЕС, сообщает Financial Times.
Евросоюз готовится к введению жестких антимонопольных ограничений против IT-компаний, препятствующих выходу на рынок более мелких конкурентов. В список могут попасть не только гиганты вроде Facebook, Google и Amazon, но и более мелкие компании, как Airbnb.
Более 50% домов и квартир, которые сдают в краткосрочную аренду, размещаются на Airbnb. Это вызывает у ЕС претензии к компании. Регуляторы могут обязать компанию делиться данными о клиентах с конкурентами или запретить предоставлять преференции для других.
Представитель Airbnb ответил на вопросы издания, заявив, что опасения ЕС не обоснованы. Он отметил, что конкуренция в сфере туризма принесла европейским потребителям значительные выгоды, а сервис стремится предлагать самые низкие цены на жилье.
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Компании , Amazon , ЕС , Google , Financial Times
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