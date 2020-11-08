Россия может построить вторую АЭС в Белоруссии

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии, если Минск примет такое решение, при этом компания оптимизирует стоимость и сократит сроки реализации проекта, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"В этом смысле (при решении властей Белоруссии строить вторую АЭС — ред.) мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать, понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире… В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, … еще большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость", — заявил Лихачев в эфире телеканала СТВ.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска первой Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в 2022 году.