Россия может построить вторую АЭС в Белоруссии

"В этом смысле (при решении властей Белоруссии строить вторую АЭС — ред.) мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать, понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире… В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, … еще большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость", — заявил Лихачев в эфире телеканала СТВ.