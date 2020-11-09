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Названа самая успешная иностранная компания в России 

Lenta.ru и ещё 7 15 часов назад
Названа самая успешная иностранная компания в России
Фото: РИА Новости
«Рено Россия» возглавила список крупнейших и самых успешных иностранных (принадлежат зарубежным владельцам более чем на 50 процентов) компаний России. Выручка предприятия в прошлом году достигла 435,5 миллиарда рублей, следует из рейтинга Forbes.
Всего за год компания поднялась с 16-го на 1-е место. На втором месте оказалась Philip Morris International с выручкой в 333,3 миллиарда рублей. Третью позицию занял «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group) (330,9 миллиарда рублей), четвертую — «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin) с выручкой в 311,5 миллиарда рублей. На пятом месте расположился «Ашан» (306 миллиардов рублей).
В десятке также названы Toyota Motor, Japan Tobacco Interntational, PepsiCo, Kia Motors и IKEA. В сумме 50 крупнейших иностранных компаний в России заработали в 2019 году 7,1 триллиона рублей, что на 3,92 процента больше, чем в предыдущем.
Ранее стало известно, что среди двух тысяч самых крупных публичных компаний мира почти не оказалось российских. Это следует из рейтинга, который ежегодно составляется журналом Forbes. В тройке самых крупных оказались «Газпром» с рыночной капитализацией 60,8 миллиарда долларов (32-е место), «Роснефть» (53-е место и 48,1 миллиарда долларов), «Лукойл» (99-е место и 41,2 миллиарда долларов).
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Комментарии
Компании , Газпром , Ikea , Toyota Motors , Ашан , Philip Morris , Renault , Лукойл , Роснефть , Forbes
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