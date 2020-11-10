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В Польше заявили, что «Газпром» подал заявку на пересмотр цены на газ 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
"Газпром" подал заявку на пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Польшу, сообщает польский концерн PGNIG.
Речь идет о голубом топливе, поставляемом "Газпромом" на основании Ямальского контракта.
По оценке польской компании, заявление "Газпрома" о пересмотре цены на газ "безосновательно" и "не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте".
Ранее PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом". Компания отмечала, что, в соответствии с контрактом, раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".
Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до 2022 года.
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Комментарии 18
Компании , Видео , Газпром
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