Газпром " " подал заявку на пересмотр цены на российский газ, поставляемый в Польшу , сообщает польский концерн PGNIG

Речь идет о голубом топливе, поставляемом "Газпромом" на основании Ямальского контракта.

По оценке польской компании, заявление "Газпрома" о пересмотре цены на газ "безосновательно" и "не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте".

Ранее PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом". Компания отмечала, что, в соответствии с контрактом, раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".

Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до 2022 года.