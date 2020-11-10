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Богатейший в мире человек — владелец американской компании Amazon Джефф Безос потерял за сутки девять миллиардов долларов. Это произошло на фоне падения акций Amazon на 5%, следует из рейтинга Forbes Real-Time.

Отмечается, что капитал Безоса сократился на 4,63%, до 184,4 миллиарда долларов.

Что касается других богачей, тьо они за день также потеряли значительные суммы денег:

Глава и создатель американской соцсети Facebook Марк Цукерберг потерял 5,3 миллиарда долларов на фоне падения бумаг его компании на почти 5%. Гендиректор Tesla и инженер Илон Маск стал беднее на 1,6 миллиарда долларов — до 93,2 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, совокупное состояние семи богатейших людей планеты выросло на 33 миллиарда долларов в первый день после президентских выборов в США. Тогда фондовый рынок страны показал рост на фоне голосования, драйверами торгов выступали технологические компании-лидеры.