Московский ресторатор оценил потери от ограничений

Запрет на ночную работу в Москве развлекательных заведений и ресторанов приведёт к серьёзным убыткам.

Неизвестно, какие предприятия смогут пережить следующие два месяца. При этом на новогодние корпоративы владельцы заведений не рассчитывали, так как прекрасно понимали, что заказывать их не будут.

Об этом в интервью телеканалу «360» заявил глава Hurma Management Group, ресторатор Дмитрий Левицкий . По его словам, многие компании ожидали введения очередных ограничений в столице, поэтому бронировать места для праздничных банкетов не спешили.

«Конечно, оставалась какая-то надежда, что декабрь даст нам всем отдышаться, если не будут цифры ухудшаться. Но, увы, они ухудшаются. Мы все знали, что когда-нибудь это наступит. Собянин долго держал свою позицию и не закрывал нас. Но теперь ночная индустрия Москвы отправляется в кому, где и будет находиться. А кто выйдет из комы, кто не выйдет — неизвестно», — подчеркнул Левицкий.

Он также отметил, что сейчас многие рестораторы будут решать, есть ли вообще смысл работать до 23:00 или проще окончательно закрыться.

«Большая часть ночных заведений очередных ограничений просто не переживёт. Для ресторанов это тоже сильный удар, так как по пятницам и субботам они работали до 2-3 ночи из-за большого наплыва посетителей», — пояснил он

При этом Левицкий признался, что был готов к новым ограничениям и даже подготовил план на такой случай. Он предположил, что много ресторанов и других ночных заведений вынужденно закроются, другие переформатируют свою работу на более ранние часы.

«Европейская практика показывает, что вся отрасль очень быстро перестроилась. Все концерты начали проводиться до 21:00. Дело же не в часах работы, дело в том, чтобы люди не собирались в кучи, как они это делают ночами. Сейчас нам предстоит такая борьба за выживание», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, о введении в Москве новых ограничений. В частности, студенты городских вузов и колледжей будут переведены на дистанционную форму обучения, кафе и барам запретят обслуживать посетителей в ночное время, приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новые ограничения, которые вводятся в столице, являются крайне неприятной, но вынужденной мерой.