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«Газпром» ждут проблемы из-за санкций против «Северного потока-2» 

Алиса Селезнёва 4 часа назад
«Газпром» ждут проблемы из-за санкций против «Северного потока-2»
Фото: ТАСС
Введение дополнительных ограничений против «Северного потока — 2» нацелено на российский «Газпром». Однако оговорка по поводу того, что санкции не затронут немецких чиновников, лишь «реверанс в сторону европейцев», заявил Baltnews эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
«Рамблер» писал, что в середине октября США распространили санкции против «Северного потока — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в реализации проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это примером рейдерской конкуренции.
При этом Палата представителей и Сенат США достигли соглашения о включении санкций против «Северного потока–2» в оборонный бюджет 2021 года. В свою очередь сенатор Боб Менендес заверил, что ограничения не затронут немецких чиновников и депутатов Бундестага, поддерживающих строительство газопровода.

«Думаю, что оговорка по поводу немецких чиновников — это просто реверанс в сторону европейцев. И, если какие-то европейские компании либо органы власти будут нарушать то, что прописано в санкционных пакетах, — никто не будет смотреть, гражданин он Германии, член ли Бундестага», — уверен Юшков.

Он также назвал такую оговорку «странной», так как в санкциях о персональных ограничениях речи не было.

«Там говорится о секторальных ограничениях, запрещении определенного типа деятельности. А этот тип деятельности могут оказывать только юридические лица», — пояснил эксперт.

По мнению Юшкова, в первую очередь под санкции попадет российский «Газпром», который ведет строительство газопровода.

«Может, не головная компания, но какие-то подрядные, дочерние организации и те, кто непосредственно будут владеть трубоукладчиками и судами снабжения в момент достройки», — пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Ранее стало известно, что единственное в России судно-трубоукладчик, которое обладает системой безъякорного (динамического) позиционирования, «Академик Черский» снялось с якоря в Калининграде и направилось на северо-запад в сторону датского острова Борнхольма, к юго-востоку от которого расположен недостроенный участок «Северного потока — 2».
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Компании , Дмитрий Песков , Игорь Юшков , Газпром , Бундестаг , Финансовый университет , Сенат США
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