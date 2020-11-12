«Газпром» ждут проблемы из-за санкций против «Северного потока-2» 

«Рамблер» писал, что в середине октября США распространили санкции против «Северного потока — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в реализации проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это примером рейдерской конкуренции.

При этом Палата представителей и Сенат США достигли соглашения о включении санкций против «Северного потока–2» в оборонный бюджет 2021 года. В свою очередь сенатор Боб Менендес заверил, что ограничения не затронут немецких чиновников и депутатов Бундестага , поддерживающих строительство газопровода.

«Думаю, что оговорка по поводу немецких чиновников — это просто реверанс в сторону европейцев. И, если какие-то европейские компании либо органы власти будут нарушать то, что прописано в санкционных пакетах, — никто не будет смотреть, гражданин он Германии, член ли Бундестага», — уверен Юшков.

Он также назвал такую оговорку «странной», так как в санкциях о персональных ограничениях речи не было.

«Там говорится о секторальных ограничениях, запрещении определенного типа деятельности. А этот тип деятельности могут оказывать только юридические лица», — пояснил эксперт.

По мнению Юшкова, в первую очередь под санкции попадет российский «Газпром», который ведет строительство газопровода.

«Может, не головная компания, но какие-то подрядные, дочерние организации и те, кто непосредственно будут владеть трубоукладчиками и судами снабжения в момент достройки», — пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Ранее стало известно, что единственное в России судно-трубоукладчик, которое обладает системой безъякорного (динамического) позиционирования, «Академик Черский» снялось с якоря в Калининграде и направилось на северо-запад в сторону датского острова Борнхольма, к юго-востоку от которого расположен недостроенный участок «Северного потока — 2».