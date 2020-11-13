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Штрафы для НКО могут заменить предупреждением

Парламентская газета
2 часа назад
В случае первичного выявления нарушений, допущенных НКО, предлагается применять к ним предупреждение. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.
Штрафы для НКО могут заменить предупреждением
Фото: ТАССТАСС
Инициатива депутатов предусматривает возможность в случаях совершения НКО впервые административного правонарушения, выявленного в ходе государственного контроля (надзора) или муниципального контроля замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение.
Сейчас за одно и то же правонарушение для НКО предусмотрено гораздо более строгое наказание, чем для ИП, ранее отмечала один из авторов документа, зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко.
«За один и тот же проступок, большинство нарушений ИП получают сначала предупреждение, а потом уже штрафы. В то время как НКО сразу штрафуют 10-20 тысяч рублей», — привела пример парламентарий.
Принятие поправок позволит правоприменительным органам применять санкцию в форме предупреждения на равных условиях в отношении как коммерческих, так и некоммерческих организаций, совершивших впервые административное правонарушение, отмечают авторы. Недопущение несения некоммерческими организациями непосильных штрафных санкций, обеспечит более эффективную их работу и взаимодействие с обществом и государством, говорится в пояснении к законопроекту.
Компании,Наталья Костенко,Госдума,
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