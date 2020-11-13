Штрафы для НКО могут заменить предупреждением

Инициатива депутатов предусматривает возможность в случаях совершения НКО впервые административного правонарушения, выявленного в ходе государственного контроля (надзора) или муниципального контроля замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение.

Принятие поправок позволит правоприменительным органам применять санкцию в форме предупреждения на равных условиях в отношении как коммерческих, так и некоммерческих организаций, совершивших впервые административное правонарушение, отмечают авторы. Недопущение несения некоммерческими организациями непосильных штрафных санкций, обеспечит более эффективную их работу и взаимодействие с обществом и государством, говорится в пояснении к законопроекту.