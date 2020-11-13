Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.60
$
77.65
91.70
91.70
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
42.81
+0.02 Золото
1888.32
+0.08 РТС
1238.45
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1833
+0.0187
30.10
1.1646
10.11
02.11
19.10

Рынки оценили квартальные результаты «Роснефти» 

Газета.Ru и ещё 1 8 часов назад
Рынки оценили квартальные результаты «Роснефти»
Фото: РИА Новости
Акции "Роснефти" — единственные среди российских нефтяных компаний, завершившие в пятницу торги на Московской бирже в устойчивом плюсе после публикации квартальной отчётности НК.
Так, за акцию "Роснефти" давали 415,1 руб (+0.7%) на фоне снижения цен на нефть. В частности, нефть марки Brent снизилась на 1.6% до $42.8 за барр.
"Лукойл" закрывал сессию с результатом -0.36%, "Татнефть" с +0,06%, "Сургутнефтегаз" с -0.6% Согласно опубликованной в пятницу отчётности, в третьем квартале EBITDA "Роснефти" в 2,2 раза превысил аналогичный показатель второго квартала, составив 366 млрд рублей.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что за девять месяцев текущего года "Роснефть" сгенерировала свободный денежный поток в сумме 352 млрд рублей или $5,4 млрд, что позволило не только полностью выполнить обязательства перед акционерами по выплате дивидендов за 2019 год, но и продолжить снижение долга.
По его словам, с начала года сумма финансового долга и торговых предоплат была снижена на $5,7 млрд
Опубликованные в пятницу квартальный отчет прокомментировал инвестиционный стратег "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Это достаточно хорошие результаты в силу того, что год непростой, показатель EBITDA превысил в 1,2 раза показатель первого — доковидного — квартала. А EBITDA — это главный фактор, на который обращают внимания инвесторы. Кроме того, у компании достаточно сильная генерация свободного денежного потока, и сама его доходность — больше 18%, это выше, чем у мировых мейджоров", — отметил эксперт.

"Свободный денежный поток — важный показатель как с точки зрения дивидендных выплат, так и с точки зрения погашения долгов. Также с начала года долг и торговые обязательства уменьшились на $5,7 млрд, то есть — долговая нагрузка на комфортных уровнях. А бухгалтерский убыток связан с курсовыми разницами и носит не денежный характер, он не отражает реальную экономическую ситуацию", — резюмировал Суверов.

Видео дня. В РФ досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки
Газета.Ru: последние новости
ЦБ обязал банки подключить оплату по QR-кодам в СБП ЦБ обязал банки подключить оплату по QR-кодам в СБП Руководителей нижегородского водоканала подозревают в создании преступного сообщества Руководителей нижегородского водоканала подозревают в создании преступного сообщества Отток капитала из России вырос почти на 70% Отток капитала из России вырос почти на 70%
Комментарии
Компании , Игорь Сечин , Сергей Суверов , Сургутнефтегаз , Татнефть , Московская биржа , Лукойл , Роснефть
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение