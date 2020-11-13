Рынки оценили квартальные результаты «Роснефти» 

Акции "Роснефти" — единственные среди российских нефтяных компаний, завершившие в пятницу торги на Московской бирже в устойчивом плюсе после публикации квартальной отчётности НК.

Так, за акцию "Роснефти" давали 415,1 руб (+0.7%) на фоне снижения цен на нефть. В частности, нефть марки Brent снизилась на 1.6% до $42.8 за барр.

"Лукойл" закрывал сессию с результатом -0.36%, "Татнефть" с +0,06%, "Сургутнефтегаз" с -0.6% Согласно опубликованной в пятницу отчётности, в третьем квартале EBITDA "Роснефти" в 2,2 раза превысил аналогичный показатель второго квартала, составив 366 млрд рублей.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что за девять месяцев текущего года "Роснефть" сгенерировала свободный денежный поток в сумме 352 млрд рублей или $5,4 млрд, что позволило не только полностью выполнить обязательства перед акционерами по выплате дивидендов за 2019 год, но и продолжить снижение долга.

По его словам, с начала года сумма финансового долга и торговых предоплат была снижена на $5,7 млрд

Опубликованные в пятницу квартальный отчет прокомментировал инвестиционный стратег "Арикапитал" Сергей Суверов

"Это достаточно хорошие результаты в силу того, что год непростой, показатель EBITDA превысил в 1,2 раза показатель первого — доковидного — квартала. А EBITDA — это главный фактор, на который обращают внимания инвесторы. Кроме того, у компании достаточно сильная генерация свободного денежного потока, и сама его доходность — больше 18%, это выше, чем у мировых мейджоров", — отметил эксперт.