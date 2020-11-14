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ЦУМУ пригрозили штрафом из-за очереди за смартфонами 

Майк Габриелян 1 час назад
Из-за давки в очереди за смартфонами торговый дом «ЦУМ» могут оштрафовать на миллион рублей. Магазин нарушил правила профилактики COVID-19. Об этом заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин, передаёт РИА Новости.

«Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты», — сказал Зинюшин.

По его словам, представитель администрации ЦУМ приглашен для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Магазину грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Если выяснится, что из-за нарушения нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, штраф вырастет то 1 миллиона рублей, а ЦУМ могут закрыть на три месяца.
В сентябре «Рамблер» сообщал, что ЦУМ оштрафовали на 1 млн рублей за нарушение масочного режима.
Комментарии 2
Компании , Видео , ЦУМ , РИА Новости
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