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Сбербанк получил премию Global Finance 

Майк Габриелян 2 часа назад
Сбербанк получил премию Global Finance
Фото: РИА Новости
Авторитетный журнал Global Finance присудил российскому Сбербанку международную премию «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards).
Финансовое учреждение удостоилось награды сразу в трёх номинациях, касающихся работы с компаниями и физическими лицами. Это «Лучший интегрированный официальный сайт банка», «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту», «Лучшее решение для оплаты счетов».
Журнал Global Finance — старейшее авторитетное издание в международном банковском сообществе. Журналисты совместно с экспертами анализируют работу финансовых институтов по всему миру. Награды журнала являются всемирно признанным стандартом качества банковских услуг.
Сбер уже не раз становился лауреатом премии Global Finance в различных номинациях. Так, в минувшем августе сразу 7 цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц были названы лучшими в Центральной и Восточной Европе.
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Комментарии 1
Компании , Сбербанк России
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