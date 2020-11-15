Сбербанк получил премию Global Finance 

Авторитетный журнал Global Finance присудил российскому Сбербанку международную премию «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards).

Финансовое учреждение удостоилось награды сразу в трёх номинациях, касающихся работы с компаниями и физическими лицами. Это «Лучший интегрированный официальный сайт банка», «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту», «Лучшее решение для оплаты счетов».

Журнал Global Finance — старейшее авторитетное издание в международном банковском сообществе. Журналисты совместно с экспертами анализируют работу финансовых институтов по всему миру. Награды журнала являются всемирно признанным стандартом качества банковских услуг.

Сбер уже не раз становился лауреатом премии Global Finance в различных номинациях. Так, в минувшем августе сразу 7 цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц были названы лучшими в Центральной и Восточной Европе.