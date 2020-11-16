Турции снова понадобился российский газ

Рекордные с начала года поставки российского газа в Турции не имеют под собой никакой политической подоплеки — все завязано на ценовую конъюнктуру, которая теперь вновь повернулась лицом к "Газпрому" . Однако для сохранения лидерства на турецком рынке российской компании придется найти баланс между ценой и объемами поставок.

"Газпром" в сентябре 2020 нарастил поставки газа по одному из ключевых направлений — в Турцию. По подсчетам "Ведомостей", за первый осенний месяц российская компания отправила в страну 1,9 млрд кубометров, что является максимумом с января этого года. В целом с январь по сентябрь относительно аналогичного периода в 2019 году поставки снизились на 25% до 8,854 млрд кубов.

"Газпром" с начала 2020 года терял свою долю на турецком рынке за счет удорожания трубопроводного газа, цена на который привязана к корзине нефтепродуктов с лагом в 6–9 месяцев. И когда на спотовом рынке газ стал в 2–3 раза дешевле, чем по контракту с российским концерном, турецкие потребители прекратили отбирать законтрактованные объемы.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, полугодовой лаг с нефтяной индексацией вывел из колеи "Газпром". Однако сейчас российский газ снова стал конкурентен по цене — стоимость СПГ пошла вверх, а спрос увеличился в связи с наступлением отопительного сезона.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ

В первом полугодии поставки газа в Турцию от "Газпрома" снизились более чем на 40% — с 8 млрд кубометров до 4,7 млрд кубометров. При этом доля российской компании на турецком рынке в начале года составляла 33%. По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, причиной снижения объемов поставок стало резкое падение цен на СПГ: на хабе в Австрии стоимость 1 тысячи кубометров газа составляла 53 доллара, а поставки от российского поставщика по долгосрочному контракту осуществлялись по цене 228 долларов.

Андрей Полищук. "Турция имеет большие возможности по выбору поставщиков, как по трубам, так и по морю, поэтому резкие скачки цен на спотовом рынке сильно отражаются на объемах продаж "Газпрома" в эту страну", — объясняет старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка

По его мнению, Турция руководствуется только экономическими соображениями в выборе поставщика газа. Сейчас газ на европейском хабе TTF стоит около 160 долларов за тысячу кубометров, и это значит, что газпромовский газ снова стал конкурентен по цене.

РОССИЯ В ЛИДЕРАХ

В первом полугодии 2020 года основным поставщиком газа в Турцию был Азербайджан, увеличив поставки на 23,4%. В августе Россия вернула себе звание первого поставщика на турецкий рынок — "Газпром" поставил 1,37 млрд кубометров газа. При этом по сравнению с августом 2019 года доля России в турецком импорте газа в августе этого года снизилась на 5,5%. Азербайджан вернулся на второе место — страна экспортировала 986 млн кубов, на третьем месте Иран — он отправил в Турцию 406 млн кубов газа в августе.

Дальнейшие объемы экспорта российского газа в Турцию зависят от многих условий, считают эксперты. Во-первых, весомую роль играет уровень цен, в том числе и по СПГ. Во-вторых, важен спрос на газ и политическая стабильность в отношениях России и Турции.

"Турция выстраивает диверсифицированную систему поставок топлива, поэтому гибкость в решении вопросов конкретных поставок будет залогом сохранения лидирующей позиции России на турецком рынке сырья", — отмечает Тузов.

"Газпром" может существенно нарастить свою долю на рынке Турции, так как вся инфраструктура готова для поставок больших объемов газа. Но для этого российскому поставщику придется пойди на дополнительное снижение цен в своих контрактах.

Полищук полагает, что "Газпром" в дальнейшем будет искать баланс между ценой и объемами. Специально обваливать цены в Турции ради объемов смысла нет, так как может сложится ситуация, при которой Турция будет перенаправлять поставки газа из других источников в Европу. А это в свою очередь приведет к росту конкуренции в других странах, заключили эксперты.