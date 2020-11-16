Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика", основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов , о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

В пресс-службе ООО "Республика" в октябре сообщили РИА Новости, что денежный поток компании в условиях пандемии коронавируса уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.

Как уточнили в "Республике", ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети — с 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.

Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО "Республика" подано более 40 исков.