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Книжная сеть «Республика» подала заявление о своем банкротстве 

Прайм и ещё 3 17 часов назад
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление сети книжных магазинов "Республика", основным владельцем которой является известный бизнесмен Вадим Дымов, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.
В пресс-службе ООО "Республика" в октябре сообщили РИА Новости, что денежный поток компании в условиях пандемии коронавируса уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами.
Как уточнили в "Республике", ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб финансовому состоянию книжной сети — с 29 марта по 1 июня все ее розничные магазины простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки.
Компания 28 октября разместила на Федресурсе сообщение о намерении подать заявление о своем банкротстве. По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО "Республика" подано более 40 исков.
В ЕГРЮЛ участниками ООО "Республика" указаны Дымов (97,1%) и Кирилл Кульбаба (2,9%). На сайте сети сейчас содержится информация о 12 действующих магазинах в Москве.
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Комментарии 4
Компании , Видео , Вадим Дымов , Кирилл Кульбаба , РИА Новости
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