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Власти Крыма выставили на продажу винзавод «Массандра» за 5,3 миллиарда рублей 

Lenta.ru и ещё 8 17 часов назад
Власти Крыма выставили на продажу акции крупнейшего на полуострове винодельческого и виноградарского объединения «Массандра», оценив каждую акцию в один рубль. Таким образом, начальная цена лота составила 5,3 миллиарда рублей.
Шаг аукциона — 26 миллионов рублей.
Как уточняется в материалах «Единой электронной торговой площадки», аукцион состоится 14 декабря, заявки принимаются до 8 декабря. В настоящий момент 100 процентов акций «Массандры» находятся в распоряжении Министерства имущественных и земельных отношений республики.
В России исчезнет текила
Основанный князем Львом Голицыным более 120 лет назад винзавод «Массандра» считается одним из наиболее крупных российских предприятий по выращиванию и производству вин. Хозяйство объединения включает около четырех тысяч гектаров виноградников. В начале октября предприятие преобразовали в акционерное общество.
Ранее сообщалось, что российская сеть книжных магазинов «Республика» решила обанкротиться и уже подала соответствующее заявление в арбитражный суд Москвы. Однако ретейлер пока не собирается закрывать фирменные магазины.
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Компании , Видео , Лев Голицын
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