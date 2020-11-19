Польша в разы увеличила экспорт газа на Украину 

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Польша увеличила экспорт газа на Украину в несколько раз, сообщил заместитель председателя правления польского нефтегазового концерна PGNIG Ярослав Врубель на пресс-конференции в четверг в Варшаве.

"Мы фиксируем очень существенный рост экспорта газа на Украину", — сказал Врубель.

Из слайда, продемонстрированного во время выступления представителя PGNIG, следует, что в 2019 году Польша поставила на Украину 0,33 миллиарда кубометров газа, а в 2020 году этот показатель составит 0,95 миллиарда кубометров.

Ранее польская сторона заявляла, что Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубометров газа в год, если Украина построит интерконнектор.