Однако делать это нужно сейчас, пока Вашингтон готов к обсуждению вопроса. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст

По его словам, Берлин должен защитить этот проект «быстро и дать понять, что настроен серьёзно».

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам», — отметил политик. Он также предложил рассмотреть введение штрафных пошлин на импортный газ из США.

Кроме того, Клаус Эрнст отметил, что действия США по отношению к «Северному потоку — 2» напоминают методы мафии и с приходом нового президента их политика вряд ли изменится.