Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.25
$
76.47
90.31
90.56
Прогноз
23.11 – 30.11
$
75.04
89.78
Индексы и котировки Brent
44.37
+0.07 Золото
1866.66
+0.07 РТС
1276.75
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1876
+0.0160
04.11
1.1716
16.11
08.11
25.10

В Германии заявили о шансе защитить «Северный поток — 2» 

Говорит Москва и ещё 4 3 часа назад
В Германии заявили о шансе защитить «Северный поток — 2»
Фото: РИА Новости
Однако делать это нужно сейчас, пока Вашингтон готов к обсуждению вопроса. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По его словам, Берлин должен защитить этот проект «быстро и дать понять, что настроен серьёзно».

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам», — отметил политик. Он также предложил рассмотреть введение штрафных пошлин на импортный газ из США.

Кроме того, Клаус Эрнст отметил, что действия США по отношению к «Северному потоку — 2» напоминают методы мафии и с приходом нового президента их политика вряд ли изменится.
Видео дня. Количество железных монет в России достигло рекорда
Говорит Москва: последние новости
Илон Маск обогнал Марка Цукерберга в списке богатейших людей мира Илон Маск обогнал Марка Цукерберга в списке богатейших людей мира Boeing намерен возобновить эксплуатацию 737 MAX по всему миру Boeing намерен возобновить эксплуатацию 737 MAX по всему миру Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей по мировому соглашению Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей по мировому соглашению
Компании , Клаус Эрнст , Бундестаг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение