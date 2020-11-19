РБК: «Аэрофлот» передаст «России» все самолеты SSJ-100

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует передать дочерней авиакомпании "Россия" самолеты Sukhoi Superjet 100 из своего парка до конца 2022 года. На данный момент у "Аэрофлота" есть 54 SSJ-100. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на источники в компании.

По версии одного из собеседников издания, до конца 2020 года будут переданы пять самолетов, еще 44 самолета — до конца 2021 года и еще 10 — до конца 2022 года.

"Россия" ожидает получить 10 самолетов до конца 2020 года, сообщил РБК представитель авиакомпании. В 2021 году компания планируется нарастить парк SSJ-100 до 66 самолетов. Таким образом, у "России" удвоится количество воздушных судов с 54 до более чем 120. В то же время представитель "России" не уточнил, какая часть самолетов будет передана "Аэрофлотом", а какая — лизинговыми компаниями и корпорацией "Иркут"

Перевод Sukhoi Superjet 100 в "Россию" предусмотрен долгосрочной стратегией развития группы "Аэрофлот" до 2028 года. Согласно документу, флот компании вырастет до 600 самолетов. Кроме того, предполагается, что "Россия" будет использовать российские самолеты на среднемагистральных маршрутах, в то время как сам "Аэрофлот" оставит в парке всего несколько типов самолетов.

SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. Идея передать "России" часть самолетов SSJ-100 из парка "Аэрофлота" обсуждается с 2015 года.