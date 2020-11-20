«Я верю, что однажды появится, в том числе, и геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдавии. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом», — сказала избранный президент.