Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
76.33
90.30
90.50
Прогноз
23.11 – 30.11
$
78.70
92.98
Индексы и котировки Brent
44.50
+0.14 Золото
1867.52
+0.01 РТС
1258.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1868
+0.0041
05.11
1.1826
17.11
09.11
26.10

Санду не признала долги за российский газ для Приднестровья 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Избранный президент Молдавии Майя Санду призвала к мирному решению конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику.
Санду заявила в интервью «Украинской правде», что «Приднестровье поддерживается Россией», в частности — бесплатными поставками газа, передает «Интерфакс».

«Эти проблемы мы будем обсуждать и решать с Россией. Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье», — добавила она.

При этом Санду отметила, что должно быть найдено только мирное решение приднестровского конфликта.
Санду захотела вывести российские войска

«Я верю, что однажды появится, в том числе, и геополитическая возможность для воссоединения Молдавии, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдавии. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом», — сказала избранный президент.

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов победила Санду с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.
Додон принял предложение вернуться на должность руководителя Партии социалистов Республики Молдова (ПРСМ) после проигрыша на президентских выборах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Германии призвали защитить «Северный поток – 2» от США В Германии призвали защитить «Северный поток – 2» от США США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX США сняли запрет на полеты Boeing 737 MAX В Роскосмосе сократили число управленцев и урезали зарплаты менеджеров В Роскосмосе сократили число управленцев и урезали зарплаты менеджеров
Комментарии 401
Компании , Видео , Игорь Додон , Интерфакс , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение