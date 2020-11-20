Назван новый гендиректор «Аэрофлота» 

"Совет директоров ПАО "Аэрофлот" избрал Михаила Полубояринова генеральным директором компании. Заседание совета состоялось 20 ноября 2020 года в форме заочного голосования. Михаил Полубояринов приступил к исполнению обязанностей", — говорится в сообщении.