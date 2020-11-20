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Назван новый гендиректор «Аэрофлота» 

Прайм и ещё 4 53 минуты назад
Назван новый гендиректор «Аэрофлота»
Фото: РИА Новости
Совет директоров "Аэрофлота" избрал гендиректором авиакомпании Михаила Полубояринова, ранее возглавлявшего ГТЛК, а перешедшего на пост министра транспорта РФ Виталия Савельева — председателем совета, сообщила компания.

"Совет директоров ПАО "Аэрофлот" избрал Михаила Полубояринова генеральным директором компании. Заседание совета состоялось 20 ноября 2020 года в форме заочного голосования. Михаил Полубояринов приступил к исполнению обязанностей", — говорится в сообщении.

"Совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, который указом президента РФ с 10 ноября 2020 года назначен министром транспорта Российской Федерации. Решением совета директоров Виталий Савельев избран председателем совета директоров ПАО "Аэрофлот". Совет директоров утвердил соответствующие изменения в составе правления общества", — отмечает компания.

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Комментарии
Компании , Виталий Савельев , Михаил Полубояринов , Государственная транспортная лизинговая компания , Аэрофлот
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