Назван новый гендиректор «Аэрофлота» 

Совет директоров "Аэрофлота" избрал гендиректором авиакомпании Михаила Полубояринова, ранее возглавлявшего ГТЛК, а перешедшего на пост министра транспорта РФ Виталия Савельева — председателем совета, сообщила компания.
"Совет директоров ПАО "Аэрофлот" избрал Михаила Полубояринова генеральным директором компании. Заседание совета состоялось 20 ноября 2020 года в форме заочного голосования. Михаил Полубояринов приступил к исполнению обязанностей", — говорится в сообщении.
"Совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, который указом президента РФ с 10 ноября 2020 года назначен министром транспорта Российской Федерации. Решением совета директоров Виталий Савельев избран председателем совета директоров ПАО "Аэрофлот". Совет директоров утвердил соответствующие изменения в составе правления общества", — отмечает компания.