Состояние Маска за неделю выросло на $14 млрд

Причиной такого роста стала новость о скором вхождении Tesla в биржевой индекс S&P 500. На этом фоне акции компании за неделю выросли на 20%.

Таким образом, сейчас в рейтинге миллиардеров Forbes, который обновляется в режиме реального времени, Илон Маск занимает четвертую строку. Ранее на этой неделе он обошел в списке основателя Facebook Марка Цукерберга ($99,1 млрд).

Маск также поднялся на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, который также обновляется в реальном времени. По оценке агентства, его состояние составило $121 млрд Лидирует в этом рейтинге Безос ($183 млрд), второе место принадлежит Гейтсу ($128 млрд). На четвертой строке оказался Арно с состоянием в $105 млрд, на пятой — Цукерберг ($102 млрд).