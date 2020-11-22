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Состояние Илона Маска за неделю увеличилось почти на $14 млрд 

Прайм и ещё 8 6 часов назад
Состояние Маска за неделю выросло на $14 млрд
Фото: Reuters
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск за неделю стал богаче на $13,5 млрд Теперь общий капитал предпринимателя составляет $104,5 млрд Об этом сообщает американское издание Forbes.
Причиной такого роста стала новость о скором вхождении Tesla в биржевой индекс S&P 500. На этом фоне акции компании за неделю выросли на 20%.
Таким образом, сейчас в рейтинге миллиардеров Forbes, который обновляется в режиме реального времени, Илон Маск занимает четвертую строку. Ранее на этой неделе он обошел в списке основателя Facebook Марка Цукерберга ($99,1 млрд).
Первое место в рейтинге Forbes занимает основатель Amazon Джефф Безос ($181,4 млрд), второе — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,5 млрд), а третье — основатель Microsoft Билл Гейтс ($118,6 млрд).
Маск также поднялся на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, который также обновляется в реальном времени. По оценке агентства, его состояние составило $121 млрд Лидирует в этом рейтинге Безос ($183 млрд), второе место принадлежит Гейтсу ($128 млрд). На четвертой строке оказался Арно с состоянием в $105 млрд, на пятой — Цукерберг ($102 млрд).
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes , Bloomberg
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