Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.00
$
76.05
90.15
90.19
Прогноз
23.11 – 30.11
$
77.50
92.23
Индексы и котировки Brent
45.77
+0.00 Золото
1873.42
–0.08 РТС
1258.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1874
+0.0062
09.11
1.1812
19.11
11.11
28.10

Российский рынок автомобилей в 2020 году может упасть на 15% 

ТАСС 1 час назад
Российскому рынку автомобилей предрекли падение
Фото: РИА Новости
Продажи на российском автомобильном рынке снизятся в 2020 году на 15%, до 1,5 млн машин. В дальнейшем — в 2021-2022 годах— ожидается восстановление до 1,6 млн, говорится в имеющемся у ТАСС обзоре "Открытие Research" (аналитическое управление банка "Открытие").

"Пандемия COVID-19 нанесла существенный урон многим отраслям экономики — главным образом из-за ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения пандемии, и падения платежеспособного спроса населения. Одним из серьезно пострадавших секторов экономики стал автомобильный рынок. По прогнозу "Открытие Research" — аналитического управления банка "Открытие", в 2020 году падение продаж легковых автомобилей составит не менее 15%, до 1 490 тыс. единиц (особенно в массовом сегменте), с дальнейшим плавным восстановлением до 1 600 тыс. автомобилей в 2021-2022 годах", — отмечается в обзоре.

Всего за 10 месяцев этого года продажи легковых автомобилей упали на 12,1%. Объем продаж новых автомобилей составил около 1,2 млн, примерно столько же в 2019 году было продано на два месяца раньше, в середине сентября, отмечается в обзоре.
При этом аналитики банка "Открытие" считают, что авторынок начал демонстрировать негативную динамику еще до пандемии. "Ежегодное снижение продаж с 2013 по 2016 годы происходило в связи с перегревом рынка в предыдущие годы (с пиком продаж в 2012 на фоне роста доходов населения и развития автокредитования), а также вследствие экономического спада 2015-2016 годов, вызванного рядом негативных факторов: снижение ВВП и нефтяных цен, девальвация рубля, рост инфляции, затяжное падение реальных доходов населения и, как следствие, уменьшение спроса", — говорится в обзоре.
Вместе с тем в этом году после снятия карантинных ограничений в мае и начала восстановления российского авторынка в июне, июль стал первым месяцем с заметным ростом продаж в годовом исчислении на 6,8%, до 141,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (без учета концернов BMW и Daimler), отмечают эксперты. "Это обусловлено отложенным спросом предыдущих месяцев приостановки деятельности, ослаблением рубля и государственными мерами поддержки", — уточняется в обзоре.
При этом, по оценкам "Открытие Research", автоконцерны, локализовавшие производство автомобилей на территории России, находятся в более стабильном положении по сравнению с импортерами. Аналитики указывают, что сборка машин на российской территории позволяет снижать влияние скачков валютных курсов на конечную стоимость автомобилей, а также минимизировать потери от увеличения сроков поставок части комплектующих на заводы.
Видео дня. Как получить ипотеку под 3% в Подмосковье
ТАСС: последние новости
Reuters: США составили список китайских компаний, с которыми могут ограничить торговлю Reuters: США составили список китайских компаний, с которыми могут ограничить торговлю Эксперты: до 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение 12 месяцев Эксперты: до 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение 12 месяцев Трамп заявил, что крупные фармацевтические компании добивались его поражения на выборах Трамп заявил, что крупные фармацевтические компании добивались его поражения на выборах
Комментарии
Компании , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение