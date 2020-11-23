Российскому рынку автомобилей предрекли падение

Продажи на российском автомобильном рынке снизятся в 2020 году на 15%, до 1,5 млн машин. В дальнейшем — в 2021-2022 годах— ожидается восстановление до 1,6 млн, говорится в имеющемся у ТАСС обзоре "Открытие Research" (аналитическое управление банка "Открытие" ).

"Пандемия COVID-19 нанесла существенный урон многим отраслям экономики — главным образом из-за ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения пандемии, и падения платежеспособного спроса населения. Одним из серьезно пострадавших секторов экономики стал автомобильный рынок. По прогнозу "Открытие Research" — аналитического управления банка "Открытие", в 2020 году падение продаж легковых автомобилей составит не менее 15%, до 1 490 тыс. единиц (особенно в массовом сегменте), с дальнейшим плавным восстановлением до 1 600 тыс. автомобилей в 2021-2022 годах", — отмечается в обзоре.

Всего за 10 месяцев этого года продажи легковых автомобилей упали на 12,1%. Объем продаж новых автомобилей составил около 1,2 млн, примерно столько же в 2019 году было продано на два месяца раньше, в середине сентября, отмечается в обзоре.

При этом аналитики банка "Открытие" считают, что авторынок начал демонстрировать негативную динамику еще до пандемии. "Ежегодное снижение продаж с 2013 по 2016 годы происходило в связи с перегревом рынка в предыдущие годы (с пиком продаж в 2012 на фоне роста доходов населения и развития автокредитования), а также вследствие экономического спада 2015-2016 годов, вызванного рядом негативных факторов: снижение ВВП и нефтяных цен, девальвация рубля, рост инфляции, затяжное падение реальных доходов населения и, как следствие, уменьшение спроса", — говорится в обзоре.

Вместе с тем в этом году после снятия карантинных ограничений в мае и начала восстановления российского авторынка в июне, июль стал первым месяцем с заметным ростом продаж в годовом исчислении на 6,8%, до 141,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (без учета концернов BMW и Daimler), отмечают эксперты. "Это обусловлено отложенным спросом предыдущих месяцев приостановки деятельности, ослаблением рубля и государственными мерами поддержки", — уточняется в обзоре.

При этом, по оценкам "Открытие Research", автоконцерны, локализовавшие производство автомобилей на территории России, находятся в более стабильном положении по сравнению с импортерами. Аналитики указывают, что сборка машин на российской территории позволяет снижать влияние скачков валютных курсов на конечную стоимость автомобилей, а также минимизировать потери от увеличения сроков поставок части комплектующих на заводы.