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Google поддержит российский бизнес 

Прайм 2 часа назад
Google поддержит российский бизнес
Фото: РИА Новости
Американская компания Google при поддержке Министерства экономического развития РФ запустила онлайн-платформу для поддержки бизнеса в стране "Вместе с Google", говорится в сообщении компании.

"Её цель — способствовать профессиональному и карьерному росту пользователей, развитию малого и среднего бизнеса в России, а также восстановлению и росту российской экономики за счет внедрения технологий — цифровой трансформации", — говорится в сообщении.

Помимо этого, благотворительное подразделение Google.org в партнерстве с фондом "Инносоциум" и Агентством стратегических инициатив реализует первый в России грант на сумму 200 тысяч долларов. Это, как ожидается, позволит создать менторскую программу для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса.

"В то время как пандемия продолжает бросать вызовы экономике, мы хотим помочь людям и предприятиям малого и среднего бизнеса в России справиться с этими вызовами с помощью цифровых навыков и технологий", — прокомментировал вице-президент Google по развивающимся рынкам региона EMEA Меир Бранд, слова которого приводятся в сообщении.

"Сегодня мы запускаем "Вместе с Google", платформу, которая объединяет продукты Google и авторские образовательные программы, которые мы создали вместе с локальными партнерами, чтобы ускорить внедрение цифровых технологий в России. Мы рассчитываем, что благодаря платформе, а также сотрудничеству с местными правительственными и некоммерческими организациями до конца 2022 года около 1 миллиона граждан и компаний в России смогут учиться, развиваться и осваивать цифровые технологии", — добавил он.
В начале года Google выделила государственным учреждениям в сфере здравоохранения, а также малому и среднему бизнесу 10,5 миллионов долларов в виде рекламных кредитов. Кампания охватила более 50 миллионов человек.
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