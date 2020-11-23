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Чубайсу нашли преемника 

Lenta.ru 34 минуты назад
Нынешнему главе «Роснано» Анатолию Чубайсу нашли преемника. Компанию может возглавить первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
В «Роснано» изданию заявили, что организации пока ничего не известно о ситуации с назначением Куликова. В ВЭБ отвечать на вопрос отказались.
Чубайса увольняют с поста главы «Роснано»
Ранее Куликов руководил корпоративной реформой и обновлением стратегии «Ростеха». Как отмечал глава госкорпорации Сергей Чемезов, по ее итогам были созданы отраслевые кластеры, появился институт индустриальных директоров, удалось провести оптимизацию центрального аппарата и холдингов. В ходе кураторства Куликова утвердили стратегию работы госкорпорации, предполагающую рост доли гражданской продукции в общей выручке «Ростеха» до 50 процентов до 2025 года. По итогам 2019 года на нее приходилась лишь треть выручки.
Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития. В рамках этой программы Анатолия Чубайса ждет новое назначение. Информация о том, какую именно должность может занять нынешний глава «Роснано», пока не поступала.
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Комментарии 55
Компании , Видео , Сергей Куликов , Сергей Чемезов , Анатолий Чубайс , Роснано , Ростех , ВЭБ , Правительство РФ , Военно-промышленная комиссия , РБК
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