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Акции Tesla побили рекорд 

Lenta.ru 2 часа назад
Акции Tesla побили рекорд
Фото: David Zalubowski / AP
Акции американского производителя электрокаров Tesla побили рекорд стоимости в ходе торгов в понедельник, 23 ноября. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.
К 18:51 по московскому времени цена одной акции поднялась до 524,96 доллара, прибавив 7 процентов к пятничному уровню закрытия. До этого аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) повысил целевую цену за бумагу с 800 долларов до 1 тысячи долларов.
Котировки Tesla демонстрируют рост на фоне новостей о том, что 21 декабря 2020 года компания войдет в биржевой индекс S&P 500. За прошлую неделю бумаги подорожали на 16 процентов.
Накануне сообщалось, что состояние главы компании Илона Маска за неделю увеличилось на 13,5 миллиарда долларов. На 23 ноября оно оценивается в 121 миллиард долларов. Маск занимает третью строчку в списке богатейших людей планеты.
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