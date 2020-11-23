Акции Tesla побили рекорд 

Акции американского производителя электрокаров Tesla побили рекорд стоимости в ходе торгов в понедельник, 23 ноября. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.

К 18:51 по московскому времени цена одной акции поднялась до 524,96 доллара, прибавив 7 процентов к пятничному уровню закрытия. До этого аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) повысил целевую цену за бумагу с 800 долларов до 1 тысячи долларов.

Котировки Tesla демонстрируют рост на фоне новостей о том, что 21 декабря 2020 года компания войдет в биржевой индекс S&P 500. За прошлую неделю бумаги подорожали на 16 процентов.