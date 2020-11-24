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Удачный год для Tesla: Илон Маск стал богаче Билла Гейтса 

Газета.Ru 1 час назад
2020 год стал непростым для всех жителей Земли, кроме Илона Маска — состояние главы Tesla и SpaceX увеличилось на рекордную сумму, обеспечив ему второе место в рейтинге миллиардеров, составленным Bloomberg. Таким образом, Маск обогнал Билла Гейтса и приблизился к лидеру списка в лице основателя Amazon Джеффа Безоса. Каким образом инженеру удалось стать вторым богатейшим человеком планеты — в материале "Газеты.Ru".
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал вторым самым богатым человеком мира, обогнав сооснователя Microsoft Билла Гейтса, сообщает Bloomberg. Состояние 49-летнего предпринимателя увеличилось на $7,2 млрд из-за роста цены на акции его автомобильной компании и составило $127,9 млрд
Стоит отметить, что в 2020 году Маск смог заработать дополнительные $100 млрд — больше, чем кто-либо из рейтинга 500 богатейших людей планеты Bloomberg Billionaires Index.
В результате он смог подняться с 35 места списка до второго, уступая лишь гендиректору Amazon Джеффу Безосу, чье состояние равняется $182 млрд
Благодаря рекорду Маска, Билл Гейтс всего во второй раз в истории рейтинга уступил свое второе место другому человеку. Первый раз позицию сооснователя Microsoft временно занял в ноябре 2019 года президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно. На текущий момент он занимает четвертое место. Отмечается, что нынешнее состояние Билла Гейтса в $127,7 млрд могло бы быть гораздо больше, если бы не его активное участие в благотворительности — известно, что он пожертвовал на разные цели около $27 млрд
Именно успехи Tesla стали основной причиной увеличения богатства Маска в этом году.
Сейчас рыночная капитализация этого бренда приближается к $500 млрд При этом акции компании с начала года подорожали на 520%.
Известно, что три четверти состояния Маска составляют акции Tesla.
Включение в индекс S&P500 стало катализатором притока средств в компанию, инвесторы ожидали этого события в течение нескольких месяцев, хотя оно лишь опосредованно связано с бизнесом Tesla, рассказал «Газете.Ru» Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс». По словам эксперта, это заставит индексные фонды покупать акции компании Маска на сумму около $50 млрд

«Tesla недавно сообщила о пятом подряд квартале c прибылью. Выручка в III квартале выросла до $8,77 млрд Компания также сообщила, что в III квартале поставила 139300 автомобилей, что является новым рекордом.


Важным конкурентным преимуществом на рынке, где уже существует несколько крупных производителей электрокаров, становится разработка ПО, автоматизирующего функции вождения. Tesla — один из лидеров этого рынка и в дальнейшем планирует существенно монетизировать обновление ПО. Конечной целью является создание полностью автономного транспортного средства», — сообщил Миронюк.

Как отметил собеседник «Газеты.Ru», автопроизводитель все еще находится на очень ранней стадии роста, что позволяет инвесторам выдавать значительные авансы компании.
Однако Tesla к текущему моменту способна финансировать свои планы по расширению — прежде всего за счет собственных денежных потоков, генерируемых внутри компании.

«Tesla планирует потратить гораздо больше, чем прогнозировалось ранее — $2,5 млрд Основная статья расходов -— строительство новых Гигафабрик в Остине, Техасе, Бранденбурге. Инвесторы закладывают рост выручки Tesla на 45% в следующем году, а удвоение прибыли на акцию. Это способствовало пробитию котировками важного уровня $500 за акцию. С того момента, когда Илон Макс в Twitter опубликовал пост о том, что цена акций компании «слишком высока», они выросли ещё в 3,5 раза», — заключил эксперт.

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Комментарии 2
Компании , Видео , Статьи , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Газета.Ru , Bloomberg
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