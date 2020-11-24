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США ввели санкции против трёх организаций из России 

RT на русском 1 час назад
США ввели санкции против российских организаций
Фото: Reuters
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении трёх организаций из России за то, что они, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Соответствующее уведомление Госдепартамент разместил в федеральном реестре.
Как отмечается, под санкционные меры подпали «Авиазапчасть», АО «Элекон» и компания Nilco Group.
Также в списке фигурируют два китайских предприятия.
Ранее США внесли в санкционный список по Северной Корее две компании, которые расположены на российской территории.
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