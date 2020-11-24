США ввели санкции против российских организаций

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Соединённые Штаты ввели санкции в отношении трёх организаций из России за то, что они, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Соответствующее уведомление Госдепартамент разместил в федеральном реестре.

Как отмечается , под санкционные меры подпали «Авиазапчасть», АО «Элекон» и компания Nilco Group.

Также в списке фигурируют два китайских предприятия.