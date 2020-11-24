Акции Оzon подскочили 

В первые минуты торгов на Мосбирже акции онлайн-ретейлера Ozon резко подскочили. Они поднялись на 25 процентов и достигли трех тысяч рублей за штуку. Ценные бумаги продолжают расти, по состоянию на 20:15 одна акция стоит 3125 рублей, свидетельствуют данные торгов

Ozon — старейший онлайн-ретейлер в России. Основан в 1998 году. Выйдя на американскую биржу NASDAQ, компания собирается в ходе IPO привлечь до миллиарда долларов. Предполагается, что ее общая стоимость составит от 4,6 до 5,6 миллиарда долларов. Ozon собирается разместить 33 миллиона акций по 30 долларов за штуку.

Согласно отчетности Ozon за первые девять месяцев 2020 года, выручка компании составила 121,6 миллиарда рублей (с учетом НДС), что на 142 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го. Число заказов выросло на 130 процентов — до 44,3 миллиона.