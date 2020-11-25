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Московская биржа намерена создать рынок кредитов 

Банки.ру 1 час назад
Мосбиржа планирует создать рынок кредитов
Фото: РИА Новости
Наблюдательный совет Московской биржи 27 ноября рассмотрит вопрос о создании комитета по рынку кредитов и утверждении положения о нем, пишет «Коммерсант». Это следует из раскрытия информации. Как сообщил источник на фондовом рынке, рынок кредитов биржа планирует создать до конца года. Предполагается, что в рамках направления аккредитованные банки будут предоставлять заемные средства широкому кругу клиентов с использованием биржевой инфраструктуры. По информации другого источника, кредиты будут беззалоговые и, скорее всего, кратко— и среднесрочные. На первом этапе предполагаются нулевые биржевые тарифы.
Директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов подтвердил, что в декабре планируется запустить рынок кредитов, в рамках которого банки—участники фондового рынка и рынка депозитов Московской биржи смогут предоставлять кредитные ресурсы другим банкам, а также брокерам и нефинансовым компаниям. По его словам, рынок будет функционировать на двусторонней основе без участия ЦК. Рынок кредитов будет особенно интересен средним и малым банкам, которым недоступны крупные корпоративные клиенты, считают в банках. Новый сектор рынка — это доступ к крупным корпоративным клиентам. По оценке представителей кредитных организаций, ставки по кредитам будут с небольшой премией к рынку РЕПО и корпоративным облигациям, будут достаточно интересны для компаний. Также среди плюсов они назвали прозрачные котировки, низкие комиссии (на этапе пилота), возможность привлечь средних и мелких участников рынка к торгам. В числе потенциальных проблем — отметила единый «стакан» для всех заемщиков, поскольку часто банки регулируют ценой стоимость заимствований для контрагентов разной категории качества, а также, возможно, высокие комиссии после 2021 года.
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Компании , Рынки , Сергей Титов , Московская биржа
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