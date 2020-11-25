ivi.ru готовится к IPO на NASDAQ

Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd — головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi — подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.

Онлайн-кинотеатр планирует разместить американские депозитарные акции головной ivi.ru Media Ltd на американской бирже NASDAQ. Дата и параметры размещения пока не известны. Один из источников РБК, близкий к сервису, предполагает, что это произойдет в первом квартале 2021 года.

В пресс-службе ivi отказались от комментариев изданию. В открытом доступе на сайте SEC документы ivi.ru Media Ltd пока не доступны.

Ранее Reuters сообщал, что координаторами размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-банк.

Онлайн-кинотеатр ivi основан в 2010 году. По итогам 2018 года выручка сервиса по МСФО достигла 3,9 млрд рублей. Среди инвесторов компании — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Baring Vostok и другие.

Как указано в кипрском реестре компаний, капитал ivi.ru Media Ltd разделен на 50,7 тыс. обыкновенных акций и 60,9 тыс. привилегированных акций шести разных классов. У фонда Frontier Ventures, за которым стоят создатели ivi Олег Туманов и Дмитрий Алимов, сейчас 1,2 тыс. обыкновенных и 722 привилегированные акции разного типа, у ru-Net Holdings Леонида Богуславского почти 11,1 тыс. обыкновенных и почти 9 тыс. привилегированных акций, у американской Tiger Global — почти 4,7 тыс. обыкновенных акций.