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Cirque du Soleil выбрался из банкротства благодаря продаже бизнеса 

Секрет Фирмы и ещё 2 9 часов назад
Cirque du Soleil увернулся от банкротства
Фото: Flickr , CC BY 2.0
Один из самых знаменитых организаторов цирковых шоу в мире Cirque du Soleil выбрался из банкротства после продажи бизнеса.
Контроль над проектом и активами компании перешёл от американской TPG Capital и канадского пенсионного фонда Квебека к его кредиторам во главе с фондом Catalyst Capital. Благодаря продаже активов Cirque du Soleil Entertainment Group выходит из-под защиты от банкротства. Подробности и условия сделки не разглашаются.
По данным WSJ, фонды-кредиторы предлагали простить более $900 млн долга и вложить $375 млн в процесс возобновления выступлений. Сопредседателями совета директоров Cirque du Soleil Entertainment Group станут бывший генеральный директор MGM Resorts Джим Мюррен и партнер Catalyst Capital Group Габриэль де Альба. Представители других инвесторов также войдут в совет. На постах президента и гендиректора Cirque du Soleil по-прежнему будет Даниэль Ламар.
Одновременно с этим он сохранит членство в составе совета директоров компании, который при этом пополнится новыми инвесторами. Международная штаб-квартира цирковой компании останется в канадском Монреале. Но некоторые изменения всё же последовали: сопредседателями Ламара становятся экс-гендиректор MGM Resorts Джим Мюррен и партнёр Catalyst Capital Габриэль де Альба. Теперь Cirque du Soleil вместе с кредиторами готовится к перезапуску после пандемии в 2022 году, сообщил Bloomberg.
Сейчас шоу цирковой компании можно посетить в Китае и Мексике. Кроме того, подписаны контракты на представления в Лас-Вегасе. В конце июня Cirque du Soleil подала подала на банкротство после вынужденного прекращения представлений и работы над постановками из-за пандемии. В разгар кризиса Cirque du Soleil сократил 3480 из 4000 (почти 90%) своих сотрудников из разных стран мира.
Организатор цирковых представлений работает и в России. Cirque du Soleil основан в 1984 году группой уличных артистов под предводительством Ги Лалиберте. Его фишкой стали красочные сюжетные представления со сложной воздушной акробатикой, спецэффектами, музыкальным сопровождением, но без привычных цирковых животных. С тех пор цирк превратился в одну из крупнейших компаний в сфере развлечений, а его основатели стали миллиардерами. За 36 лет существования Cirque du Soleil поставил шоу в 60 странах мира на аудиторию свыше 180 млн человек.
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