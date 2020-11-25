Россия ответила на претензии США к Газпрому 

США пытаются получить дополнительные преимущества на рынке путем обвинения российских компаний в якобы слабых экологических стандартах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Попытки обвинить наших поставщиков энергоносителей в слабых экологических стандартах по сравнению с американскими не выдерживают критики. Видим в этом очередную попытку получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке углеводородов. Деятельность ПАО «Газпром» отвечает международным стандартам», — приводит его слова ТАСС.

Так посол прокомментировал высказывания помощника госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсиса Фэннона в адрес российской компании «Газпром». Тот высказался об опасениях Парижа по поводу покупки американского сжиженного природного газа (СПГ) в связи с якобы возможными негативными последствиями для экологии.

Фэннон заявлял, что СПГ в США «добывается наиболее эффективным из всех возможных способов» с минимальным уровнем выбросов в окружающую среду. Он утверждает, что отчеты компании Carbon Disclosure Project («Программа по раскрытию информации о выбросах углекислого газа») показывают, что Газпром якобы является «одной из худших [компаний] в том, что касается [загрязнения] окружающей среды».

Антонов в свою очередь подчеркнул, что Газпром на регулярной основе совершенствует свои технологии.

«Так, выбросы метана по всей производственной цепочке этого предприятия в 2019 году составили: при добыче — 0,02% от объема извлекаемого газа, при транспортировке — 0,29%, при подземном хранении — 0,03%. Это соответствует лучшим мировым практикам по купированию утечек метана. Газпром ведет такую работу в сотрудничестве с ведущими мировыми корпорациями (BP, ENI, ExxonMobil, Repsol, Shell, Total и Wintershall) — партнерами в рамках участия в международной инициативе «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа», запущенной в ноябре 2017 года», — сказал Антонов.

Посол добавил, что реализация проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» идет в строгом соответствии с нормами Конвенции по воздействию на окружающую среду.

«Углеводородный след, то есть выбросы СО2, от транспортировки голубого топлива по этим магистралям будет более чем в три раза ниже по сравнению с поставками сжиженного природного газа из США. Это достигается применением самых современных технологий», — отметил Антонов.

По его словам, использование российского природного газа, который является эффективным и экологически достаточно чистым видом топлива, «способствует достижению целей ООН в области устойчивого развития и выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, содействует низкоуглеродному развитию экономик стран — импортеров российского сырья».