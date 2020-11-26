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Внешние наблюдатели призывают Deutsche Bank уйти из России 

Прайм 2 часа назад
Deutsche Bank призвали уйти из России
Фото: Reuters
Руководство Deutsche Bank AG хочет расширить бизнес банка в России, несмотря на череду прошлых ошибок и крупные штрафы. По словам осведомленного источника, внешние наблюдатели, которые следят за системой банка по противодействию легализации преступных доходов, заявили, что ему вместо экспансии следовало бы вообще закрыть свой бизнес в России.
Как рассказал источник, наблюдатели, назначенные Отделом финансовых услуг штата Нью-Йорк, в октябре уведомили Deutsche Bank, что предпринятых им усилий по оптимизации своего бизнеса о