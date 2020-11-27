Российские банки столкнулись с новой проблемой 

Роль Банка России как регулятора не учитывается при переходе владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение (ПО) и оборудование, что может негативно повлиять на уровень предоставления финансовых услуг в стране, говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР) к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В начале ноября Минцифры РФ опубликовало для общественного обсуждения новые проекты документов о переходе объектов КИИ преимущественно на отечественное ПО с 2024 года, а на российское оборудование — с 2025 года. К объектам КИИ относятся сети и информсистемы госорганов, предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, энергетики, транспорта, а также кредитно-финансовой сферы.

Ассоциация указала, что в настоящее время Банк России осуществляет масштабные работы с целью обеспечения информационной безопасности на финансовом рынке. В частности, регулятор ввел новые требования обеспечения защиты информации при переводах, разработал национальные стандарты информационной безопасности. Кроме того, большое внимание уделяется обеспечению стабильности работы финансового рынка в условиях введения международных санкций против России, считают банкиры.

"Проектами (Минцифры — ред.) вышеуказанные особенности и роль Банка России не учитываются, что создает угрозу внедрения требований и регулирования, не учитывающего текущих процессов на финансовом рынке или противоречащего таким процессам, может оказать негативное влияние на участников финансового рынка, их клиентов и уровень предоставления финансовых услуг в РФ в целом", — говорится в обращении.

В АБР уверены, что "руководящее участие" Банка России в процедуре установления правил и плана перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования на финансовом рынке обеспечит синхронизацию подходов и действий для технической независимости сектора, а также адресное регулирование процесса. Ранее ассоциация также призвала сдвинуть сроки перехода на отечественный софт и оборудование до 2027 и 2028 годов соответственно.