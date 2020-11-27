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Sony может вывести производство из Японии 

Прайм 1 час назад
Sony может вывести производство из Японии
Фото: Reuters
Японский производитель электроники Sony предупредил японское правительство о том, что может вывести производство из страны, если не будут изменены правила, касающиеся возобновляемой энергии, поскольку компания пытается выполнять экологические требования своих партнеров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра по делам административной реформы Таро Коно.

"Они (Sony и несколько других компаний — ред.) мне сообщили, что им очень сложно приобретать возобновляемую энергию в Японии. Ее объем ограничен, а цена высока. Поэтому они мне сказали, что мы либо должны что-то сделать с возобновляемой энергией, либо им придется выехать из Японии", — сказал министр в интервью изданию.

Как сообщает газета, на встрече с министром исполнительный директор Sony Кенитиро Йосида подчеркнул, что японские компании оказались под давлением, пытаясь снизить углеродный след. Это происходит на фоне того, как крупные технологические компании, включая Apple и Facebook, переводят свои мировые каналы поставок на 100% возобновляемые источники энергии.
Отмечается, что министр признает отставание Японии от других стран в данной области. Ранее Коно объявил о создании правительственной группы для изучения нормативных требований, препятствующих внедрению возобновляемых источников энергии. В существующем плане правительства содержится призыв к увеличению использования возобновляемых источников энергии с 17% в 2018 году до 24% к 2030 году. Однако это все равно ниже уровня, достигнутого многими европейскими странами.
Согласно данным, приводимым газетой, Sony планирует перевести все свои производства на более экологичные источники энергии к 2040 году. Самой большой проблемой в данном случае могут стать производства по созданию датчиков изображения для Apple, размещенные в Японии. В то же время европейские производства Sony уже полностью работают на возобновляемой энергии, а китайские должны произвести этот переход к концу марта текущего года, предприятия Северной Америки — к 2030 году.
Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.
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