В магазине «М. Видео» выявили очаг COVID-19

На Рязанском проспекте в Москве в магазине «М. Видео» у нескольких сотрудников был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Магазин был опечатан. Перед этим Роспотребнадзор провёл проверку торговой точки, в связи с регистрацией «группового очага» COVID-19.

Расследование показало, что в магазине не соблюдаются принципы социального дистанцирования, не везде была специальная разметка на полу. Кроме того, в помещении было установлено только два бактерицидных облучателя-рециркулятора, каждый из которых рассчитан на 20 квадратных метров, при том что площадь магазина более тысячи.

В ведомстве добавили, что ранее, в этом месте были зарегистрированы три случая коронавирусной инфекции, однако, руководство не предприняло никаких мер. В частности, администрация магазина не следила, чтобы посетители находились в масках и перчатках, им не измеряли температуру.

Юридическое лицо не обеспечило проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, что создало условия для распространения новой коронавирусной инфекции и повлекло причинение вреда жизни и здоровью сотрудникам магазина, заболевшим COVID-19, а также создало угрозу для посетителей магазина, — цитирует сообщение РИА Новости.

В Роспотребнадзоре сообщили, что составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы дела передадут в суд, который решит, нужно ли приостановить работу магазина на срок до 90 суток.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор принял решение приостановить работу клиники «Чайка», расположенной в столичном бизнес-центре «Москва-Сити». Медучреждение скрыло информацию о 19 пациентах с COVID-19.