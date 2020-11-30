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Работники на удалёнке получат право на офлайн 

Парламентская газета и ещё 3 20 минут назад
Названы основные положения закона об «удаленке»
Фото: depositphotos.com
Рабочая неделя сотрудников на удалёнке будет длиться 40 часов, а в остальное время они имеют право быть офлайн — не отвечать на звонки и запросы работодателя. За сверхурочную работу руководство обяжут платить дополнительно. Об этом говорится в законе, которые планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 2 декабря.
Закон внесён группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами палат парламента. Для подготовки документа ко второму чтению была создана рабочая группа с участием правительства, профсоюзов и работодателей. В итоге сформулированы положения, являющиеся компромиссом между сторонами социального партнерства.
В Трудовом кодексе закрепляется три вида дистанционной работы. Во-первых, это постоянная дистанционная работа — когда работник изначально заключил соответствующий трудовой договор. Во-вторых, временная — когда людей переводят на удалёнку на время по каким-либо обстоятельствам. И, в-третьих, предусмотрен смешанный график работы, когда часть времени человек трудится из дома, а часть — из офиса.
Согласно закону, перевод на удалёнку не может быть поводом для снижения заработной платы. Если у человека нет возможности трудиться из дома, временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и оплачиваться как две трети от ставки. Дистанционные работники будут иметь право на офлайн, а рабочее время им посчитают так же, как и для офисных сотрудников. По Трудовому кодексу, рабочая неделя длится не более 40 часов. В случае переработки работодатель должен оплачивать сверхурочный труд дополнительно.
При переводе на удалёнку всегда требуется согласие работника. Исключение составляют только случаи, когда такие меры вызваны ЧС или катастрофой, и принято соответствующее решение органов государственной власти и местного самоуправления.
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Компании , Личный счет , Совет Федерации
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