Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Премьера в Okko ⟶
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
28.11
$
75.8599
+0.4081
€
90.4629
+0.4338
ММВБ
30.11 00:00
$
75.8525
+0.1550
€
90.7375
+0.5700
Forex
30.11 10:00
$
76.1929
–0.0676
€
91.1827
–0.0573
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.20
$
76.43
€
91.22
€
91.00
Прогноз
30.11 – 07.12
$
75.00
€
90.00
Индексы и котировки
Brent
47.29
+0.04
Золото
1778.62
+0.25