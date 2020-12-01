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Владелец брендов Topshop и Topman объявил о начале процедуры банкротства 

RB.ru и ещё 1 1 час назад
Владелец Topshop объявил о банкротстве
Фото: globallookpress.com
Британская компания Arcadia Group, владеющая десятком брендов модной одежды, включая Topshop, Topman, Wallis, Burton и Dorothy Perkins, объявила о начале процедуры банкротства и передаче компании во внешнее управление. Об этом пишет Sky News.
Ритейлер Arcadia Group продаёт одежду и аксессуары под принадлежащими ему брендами в 444 торговых точках в Великобритании и в 22 за рубежом. В России первые магазины были открыты в 2006 году. Раньше их было полтора десятка, сейчас три магазина Topshop и Topman открыты в Москве и Санкт-Петербурге.
Во время пандемии у Arcadia Group резко упали продажи, компания безуспешно пыталась договориться о кредите в размере £30 млн По информации издания, это крупнейшее банкротство в Великобритании в период пандемии. Внешнее управление Arcadia Group перешло к аудиторам из Deloitte.
Владельцем Arcadia Group с 2002 года является Филипп Грин. Британский предприниматель приобрел компанию за £840 млн ($1,1 млрд по текущему курсу). По данным СМИ, брендом Topshop уже заинтересовался интернет-магазин модной одежды Boohoo Group.
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