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Стало известно, как россияне будут проводить новогодние корпоративы 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Россияне определились с новогодними корпоративами
Фото: РИА Новости
Согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», большинство россиян (66%) не планирует проводить корпоратив на Новый год.
По данным опроса, 40% российских компаний, которые не отказались в 2020 году от новогоднего корпоратива, проведут его в формате онлайн. У 60%, не отказавшихся от празднования с коллегами в этом году, корпоратив пройдет в привычном офлайн-формате.
Только 34% респондентов намерены провести корпоратив в конце 2020 года. Из них 62% компании планируют провести новогодние мероприятия на внешних площадках, 38% — в своем офисе.
Сервис «Работа.ру» провел опрос среди более 1 тыс. компаний, 340 из них приняли решение проводить корпоративы. Респондентами были представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты, сообщает ТАСС.
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