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Британским пабам заплатят миллионы за их закрытие

Прайм
1 час назад
Великобритания намерена выделить 40 миллионов фунтов стерлингов (около 54 миллиона долларов) пабам, вынужденным закрыться на время локдауна из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Bloomberg.
Британским пабам заплатят миллионы за их закрытие
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно новым правилам, британские пабы могут работать только в том случае, если кроме напитков в них гостям подают еду.
В тех районах, где риск распространения COVID-19 оценивается властями как высокий, рестораны и кафе смогут работать только на вынос и доставку.
На этом фоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплачивать денежные пособия, но депутаты-консерваторы могут выступить против этой меры поддержки населения страны.
Напомним, что в октябре в Британии пабы стали превращаться в офисные помещения: такие заведения решили предоставлять гостям рабочее место с доступом в интернет, горячую еду и напитки, за фиксированную плату.
4 ноября на территории Англии ввели карантин. Это было сделано после того, как число зараженных коронавирусом в стране превысило отметку в миллион человек.
Компании,Борис Джонсон,Bloomberg,
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