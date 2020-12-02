Британским пабам заплатят миллионы за их закрытие

Великобритания намерена выделить 40 миллионов фунтов стерлингов (около 54 миллиона долларов) пабам, вынужденным закрыться на время локдауна из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Bloomberg.

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Согласно новым правилам, британские пабы могут работать только в том случае, если кроме напитков в них гостям подают еду.

В тех районах, где риск распространения COVID-19 оценивается властями как высокий, рестораны и кафе смогут работать только на вынос и доставку.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплачивать денежные пособия, но депутаты-консерваторы могут выступить против этой меры поддержки населения страны.

Напомним, что в октябре в Британии пабы стали превращаться в офисные помещения: такие заведения решили предоставлять гостям рабочее место с доступом в интернет, горячую еду и напитки, за фиксированную плату.