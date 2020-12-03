В течение пяти лет в газификацию Чечни будут вкладывать миллиарды. При этом уже сейчас регион обеспечен газоснабжением на 98%.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подписал соглашение с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым , согласно которому инвестиции компании в регион составят 12,3 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», к 2025 году в республике будет полностью закрыт вопрос газификации.

«Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 12,3 млрд рублей — это в 3,1 раза больше, чем в 2016—2020 годах», — говорится в сообщении, которое приводит РБК. На данный момент уровень газификации региона составляет 98,2%.