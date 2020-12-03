В течение пяти лет в газификацию Чечни будут вкладывать миллиарды. При этом уже сейчас регион обеспечен газоснабжением на 98%.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер подписал соглашение с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, согласно которому инвестиции компании в регион составят 12,3 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», к 2025 году в республике будет полностью закрыт вопрос газификации.
«Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 12,3 млрд рублей — это в 3,1 раза больше, чем в 2016—2020 годах», — говорится в сообщении, которое приводит РБК. На данный момент уровень газификации региона составляет 98,2%.
При этом год назад Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры Чечни о списании долга жителей республики за газ в сумме 9 млрд рублей. Сама газовая компания обжаловала это решение. Однако сам факт списания долгов вызвал возмущение в разных регионах страны, жители посчитали несправедливым, что списание долга происходит выборочно. Кадыров предложил простить долг жителям Чечни, напомнив случаи, когда Россия прощала долги другим государствам, и выразил надежду, что подобная практика распространится и на Чечню.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил поручил правительству завершить газификацию страны без привлечения средств граждан, пишет RT. К 2024 и 2030 году кабмин должен будет обеспечить «поэтапное завершение газификации с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», передает телеканал 360.