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В обход запретов: компании придумывают новые форматы корпоративов 

News.ru 32 минуты назад
В обход запретов: новые форматы корпоративов
Фото: globallookpress.com
Пандемия коронавируса и экономический кризис вносят свои коррективы во все сферы жизни. Многие россияне отказываются от шумных предновогодних застолий с коллегами. По оценкам экспертов, до 80% российских компаний не будут проводить корпоратив. Остальные — осваивают новые форматы веселья.
Популярностью пользуются уличные мероприятия, корпоративы на рабочем месте или в специально арендованном для праздника помещении. Также часть российских предприятий проводят праздники в режиме онлайн. Какие новые форматы предновогоднего веселья осваивают россияне в рамках пандемии, NEWS.ru рассказали эксперты event-рынка.
Уже в сентябре около 50% компаний приняли решение отказаться от новогоднего корпоратива из-за эпидемии коронавируса. Ещё примерно 30% пришли к этому в конце ноября, остальные праздновать всё-таки будут, но не в традиционном формате, сообщил NEWS.ru основатель event-агентства Николай Андреев. Руководители организаций выбирают для предновогоднего веселья непубличные площадки, например, частные апартаменты. Также некоторые представители event-индустрии предлагают провести праздник на катке с угощениями и горячими напитками.
Предприятия, которые проводят корпоративы в 2020 году, серьёзно оптимизируют бюджет. Они экономят на еде, напитках и развлекательной программе. Как сообщил Николай Андреев, до пандемии банкетный бюджет на одного человека составлял от 8 до 22 тысяч рублей, сейчас — в полтора-два раза меньше.
В этом году небольшой процент компаний устраивает праздник в ресторанах, подтвердил в беседе с NEWS.ru президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Популярность приобретают корпоративы в стенах офиса. Специалисты службы кейтеринга накрывают столы и разливают напитки прямо на рабочих местах, а приглашённый диджей ставит музыку.

Игорь Бухаров [президент Ассоциации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС]: Более экономный вариант — сотрудники накрывают стол самостоятельно, а в качестве музыкального сопровождения включают портативную колонку. Также некоторые руководители выбирают уличный формат праздника — с шашлыками и фейерверком.

Вечеринка в режиме онлайн
Чтобы не подвергать здоровье сотрудников опасности, многие компании празднуют корпоратив в режиме онлайн. Часто так поступают предприятия, где все работники находятся на удалёнке, сообщила NEWS.ru руководитель агентства праздников Александра Едыгина. Бюджет такого мероприятия обычно не уступает традиционному корпоративу, потому что технически организовать его весьма сложно. Веселье в режиме онлайн проводится с использованием онлайн-платформ или специальных сайтов.
Едыгина рассказала о трёх основных типах онлайн-вечеринок, которые предлагают сотрудникам. Первый — это розыгрыш, наподобие «Русского лото». Каждому работнику выдаётся лотерейный билет, а затем вручается приз. Второй — интеллектуальная игра с подарками. Такой способ неформальной коммуникации, по мнению Едыгиной, больше привлекает сотрудников и сплачивает коллектив. Третий вариант проведения досуга — создание ток-шоу в режиме онлайн, где работники выступают в роли приглашенных звёзд. Этот формат позволяет лучше раскрыть человека и создать непринуждённую атмосферу.
Как минимизировать риск заражения COVID-19 на корпоративе
Перед празднованием корпоратива в режиме офлайн необходимо убедиться, что сотрудники не перезаражают друг друга на банкете. Для этого обязательно за несколько дней до вечеринки следует сдать тест на антитела к COVID-19, сообщила в беседе с NEWS.ru заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Ольга Шарапова. Чтобы минимизировать риски, нужно соблюдать социальную дистанцию во время празднования. Но когда на мероприятии присутствует алкоголь, сделать это крайне сложно, поэтому врач рекомендует отказаться от горячительных напитков во время корпоратива.
Массовые мероприятия в период пандемии — это огромный риск. Как для самих сотрудников, так и для руководителя компании. В случае массового заражения он может быть привлечён к ответственности. Поэтому врач советует отказаться от празднования корпоративов в этом году.
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Компании , Игорь Бухаров , Ольга Шарапова , Николай Андреев , РАНХиГС
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