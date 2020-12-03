«Газпром» потратит на крупного должника еще 12 млрд

В течение следующих пяти лет «Газпром» построит в Чечне 1,3 тысячи километров газопроводов и доведет газификацию региона до 100 процентов. На эти цели компания потратит 12,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующую программу развития подписали руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и глава Чечни Рамзан Кадыров . Таким образом инвестиции компании в регион вырастут в 3,1 раза по сравнению с периодом 2016-2020 годов.

Республика вместе с другими северокавказскими субъектами федерации остается одним из главных должников «Газпрома», по итогам 2019 года на них приходится 88 процентов долга населения. По состоянию на 1 января 2018 года долг жителей Чечни превышал 13 миллиардов рублей, то есть 8,8 тысячи рублей на душу населения.

В том же году республика потребовала списать долги, срок которых превышает три года. Районный суд Грозного удовлетворил иск, но Верховный суд Чечни после вмешательства Генпрокуратуры отменил решение. Тем не менее Кадыров продолжает настаивать на прощении долга, напоминая, что такую практику Россия активно применяет в отношении иностранных государств.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в августе на встрече с президентом страны Владимиром Путиным отмечал , что за последние три года выполнено только 15 процентов от плана по газификации страны. Одной из проблем остается гигантская задолженность потребителей, достигшая 331 миллиарда рублей, при этом в республиках Северного Кавказа газ до сих пор отпускается без договоров. Решения для нормализации ситуации и приведения ее в правовое русло приняты, но их никто не исполняет.