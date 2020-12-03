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Кабмин РФ предложил уволить Чубайса из «Роснано» 

Лера Букина 22 минуты назад
Чубайса захотели досрочно уволить из «Роснано»
Фото: РИА Новости
Кабмин РФ предложил досрочно отправить в отставку Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и назначить на его место Сергея Куликова.

«Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Подписан документ вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В нем же предписано голосование за досрочную остановку полномочий Анатолия Чубайса.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин предложил зампредколлегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать руководителем «Роснано». Глава России отметил ключевую роль нанотехнологий на мировом рынке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в октябре появилась информация об уходе Чубайса из «Роснано». Тогда в СМИ писали, что ему предложили «заняться Арктикой».
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Компании , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Дмитрий Чернышенко , Владимир Путин , Роснано , Правительство РФ , Военно-промышленная комиссия
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