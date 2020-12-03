«Газпром» потратит миллиарды на задолжавшую ему Чечню

В Чечне в течение пяти лет построят 1,3 тысячи километров газопроводов. Тем самым газификация региона будет доведена до 100 процентов. Этим вопросом займется «Газпром» сообщается в пресс-релизе компании. Размер инвестиций составит 12,3 миллиарда рублей.

Документ о предстоящих планах развития был подписан руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Чечни Рамзаном Кадыровым . Согласно подсчетам, вложения компании в данный регион увеличатся в 3,1 раза, если сравнивать с периодом 2016-2020 годов.

Важно заметить, что Чечня является одним из основных должников «Газпрома», на нее пришлось более 88% долга населения страны по итогам 2019 года. На 1 января 2018 года задолженность жителей Чечни превышала 13 миллиардов рублей (8,8 тысячи рублей на душу населения).

Рамзан Кадыров уже на протяжении долгого времени настаивает на том, чтобы республике простили долг.