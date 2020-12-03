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«Газпром» инвестирует миллиарды в задолжавшую ему Чечню 

Лера Букина 1 час назад
«Газпром» потратит миллиарды на задолжавшую ему Чечню
Фото: РИА Новости
В Чечне в течение пяти лет построят 1,3 тысячи километров газопроводов. Тем самым газификация региона будет доведена до 100 процентов. Этим вопросом займется «Газпром», сообщается в пресс-релизе компании. Размер инвестиций составит 12,3 миллиарда рублей.
Документ о предстоящих планах развития был подписан руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Согласно подсчетам, вложения компании в данный регион увеличатся в 3,1 раза, если сравнивать с периодом 2016-2020 годов.
Важно заметить, что Чечня является одним из основных должников «Газпрома», на нее пришлось более 88% долга населения страны по итогам 2019 года. На 1 января 2018 года задолженность жителей Чечни превышала 13 миллиардов рублей (8,8 тысячи рублей на душу населения).
Рамзан Кадыров уже на протяжении долгого времени настаивает на том, чтобы республике простили долг.
Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» в своем отчете объявил о миллиардных убытках.
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Комментарии 5
Компании , Алексей Миллер , Рамзан Кадыров , Газпром
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