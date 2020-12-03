Чубайс сделал заявление

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сообщил, что сегодня его последний день работы в компании.
"Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", — сказал он, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.
Ранее в четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменит Чубайса.